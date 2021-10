[Spectacle] Les p’tites bêtes Maison de la petite enfance de Saint-James, 7 octobre 2021, Saint-James.

[Spectacle] Les p’tites bêtes

Maison de la petite enfance de Saint-James, le jeudi 7 octobre à 10:30

-Histoire[s] d’en découdre- Aux côtés des plus petits et pour le bonheur des adultes, la conteuse crée des images et cherche à ouvrir grand nos yeux pour nous émerveiller. Accompagnée par Arthur Marechal et sa guitare, Christèle titille les sensations au travers des péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent ! En rimes, dégoûtant et répugnant, sur du disco très rétro et en deux temps trois mouvements, Christèle tente toujours plus le débordement d’imagination !

Gratuit | Places limitées | Réservation obligatoire

Avec Christèle Pimenta et Arthur Maréchal

Maison de la petite enfance de Saint-James 20 rue de Haie de Terre à Saint-James Saint-James Saint-James Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T10:30:00 2021-10-07T11:30:00