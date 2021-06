Saint-Bonnet-les-Tours-de-MerleSaint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Corrèze, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Spectacle « les Plumés » Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-MerleSaint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Corrèze Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Un homme reclus dans une cabane au beau milieu d’une lande déserte vit avec Paulette, sa poule. Soudain, leur paisible quotidien est bouleversé par un projet de construction d’une autoroute. L’interprétation hilarante mêlée aux rebondissements abracadabrants font de cette satire, qui bruisse les rumeurs du temps présent, un moment mémorable.

Production Compagnie Bastion de l’âme / Coproduction Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin • L’Académie, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin / En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art du Limousin Pour une représentation exceptionnelle, un spectacle du centre dramatique national du Limousin : « Plumés ». Il est organisé par le théâtre de l’Union Scène nationale et la mairie de Saint-Bonnet les Tours de Merle.

Un spectacle de Romain Bertrand • Compagnie Bastion de l’âme. Avec Claire Angenot, Morgan Brosed-Ponce, Yannick Cotten, Laure Descamps, Antonin Dufeutrelle, Isabella Olechowski • © Thierry Laporte

Durée 1h • + 6 ans

Très librement inspirée de La Cerisaie de Tchekhov, Plumés est une comédie qui vire au cauchemar. Un homme reclus dans une cabane au beau milieu d'une lande déserte vit avec Paulette, sa poule. Soudain, leur paisible quotidien est bouleversé par un projet de construction d'une autoroute. L'interprétation hilarante mêlée aux rebondissements abracadabrants font de cette satire, qui bruisse les rumeurs du temps présent, un moment mémorable.

Production Compagnie Bastion de l’âme / Coproduction Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin • L’Académie, École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin / En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art du Limousin

