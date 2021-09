Spectacle – Les pieds dans l’eau glacée Soustons, 15 septembre 2021, Soustons.

Spectacle – Les pieds dans l’eau glacée 2021-09-15 15:30:00 – 2021-09-15 Place des Arènes Médiathèque

Soustons Landes

Avec Zoé Dugardyn, dom Oliveira et Danaé Dugardyn / Cie Brasil Sunshine.

Sous les yeux d’une narratrice aux pieds glacés, au bord d’une cascade, un soir d’été, s’allume une luciole venant de nulle part et partout. Au même moment, un clown rêveur se balade et rencontre cette jolie luciole qui scintille. Elle décide alors de le suivre pour connaître son monde et déploie ses ailes pour danser, chanter sur sa musique…

+33 5 58 41 53 67

médiathèque soustons 2021

