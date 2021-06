Cenon L'Oscillo-théâtroscope Cenon, Gironde Spectacle Les petits Mythes L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

L’Oscillo-théâtroscope, le vendredi 2 juillet à 20:45

Ce spectacle fait partie d’une trilogie sur les mythes avec « La Mythamorphose» et «La Danse des Mythes», dans une réflexion sur l’écho des mythes et des croyances d’hier dans notre monde d’aujourd’hui. L’origine du monde, Oedipe, le Minotaure, Icare, sont racontés aux enfants. Rémy Boiron, les livre en mots, en mime, en danse, sur les envolées musicales d’Alain Larribet. On se laisse embarquer dans l’imaginaire de ces histoires naviguant entre rêves, poésie et humour, touchant l’enfant comme l’adulte… Durée : 1h10

10€ sur réservation

Le théâtre Alizé vous donne rendez-vous à l’oscillothéâtre, pour son premier spectacle de juillet: les petits myhtes! L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-07-02T20:45:00 2021-07-02T22:00:00

