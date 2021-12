Donzère Parc de la chocolaterie de Donzère Donzère, Drôme Spectacle « Les petites aventures d’une coccinelle myope » Parc de la chocolaterie de Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Spectacle « Les petites aventures d’une coccinelle myope » Parc de la chocolaterie de Donzère, 22 janvier 2022, Donzère. Spectacle « Les petites aventures d’une coccinelle myope »

le samedi 22 janvier 2022 à Parc de la chocolaterie de Donzère

Un centre commercial va s’implanter sur un grand champ fleuri où vivent de nombreux insectes en harmonie. A côté de ce champ, Philomène MÉLODY, une femme d’autrefois, cultive ses fleurs et ses légumes dans une serre et vend devant sa maison chaque semaine. Dès les premières annonces de la destruction de ce petit paradis végétal, la coccinelle se casse les antennes par accident, Philomène fait un terrible cauchemar. Toutes deux vont se rencontrer, liées par cet événement fâcheux et trouveront une solution pour rester ou partir loin. Tout comme, les oiseaux ou les insectes, la solution sera t’elle de s’adapter ou de déménager ? Fable écologique, inspirée par la vie des insectes [[http://www.lesmondesenpapiers.fr/449538883](http://www.lesmondesenpapiers.fr/449538883)](http://www.lesmondesenpapiers.fr/449538883)

40 places par horaire. enfants accompagnés d’un adulte au moins. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Film d’animation réalisé à partir de papiers découpés et accompagné, en direct, de musique et chansons. Parc de la chocolaterie de Donzère 26290 Donzère Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T10:30:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Parc de la chocolaterie de Donzère Adresse 26290 Donzère Ville Donzère lieuville Parc de la chocolaterie de Donzère Donzère