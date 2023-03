Spectacle: Les Pays du Coeur pour l’Ukraine, 15 mars 2023, Figeac .

Spectacle: Les Pays du Coeur pour l’Ukraine

Espace Mitterrand Figeac Lot

2023-03-15 – 2023-03-15

Figeac

Lot

52 EUR

SPECTACLE MUSICAL AVEC DANSES FOLKLORIQUES

« Le spectacle que nous vous proposons sera en tournée en février et mars 2023.

Composée d’un ténor, d’une soliste, de deux chanteuses, de trois joueuses de bandoura, d’un

accordéoniste, et de douze danseurs/danseuses, la troupe « VULNU », vous fera découvrir

leurs danses, musiques, chants et costumes folkloriques.

La majorité des danses traditionnelles ukrainiennes sont circulaires, les plus célèbres étant

l’Arkan et le Hopak. Les chants contiennent une abondance de symbolisme et d’émotion

(chants rituels et de récolte, chansons lyriques et historiques). »

@fitourvoyages

Figeac

dernière mise à jour : 2023-02-01 par