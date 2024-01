SPECTACLE « LES PASSEURS » Les-Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire, samedi 17 février 2024.

Filigrane Compagnie et l’association Courants d’Loire vous convient à 2 représentations du spectacle « Les Passeurs ».

Rendez-vous avec deux passeurs d’histoires et de chansons pour un spectacle tout public, conçu à partir de textes d’Émile Joulain, poète patoisant angevin.

« Un spectacle en patois ? Ça ressemble à quoi ?

C’est du plaisir à manier ces mots qui sonnent comme l’argot des cités,

et on s’étonne de tout comprendre, même si c’est la première fois qu’on entend ce genre de poésie.

Ça ressemble à la Loire, à ses habitants, à la beauté de la nature,

à de l’humanité face aux absurdités du monde.

C’est drôle, c’est touchant, ça nous parle au présent.

Ça nous embarque au fil des histoires et des chansons, d’une rive à l’autre et d’une rime à l’autre…

Laissez-vous guider par le courant fraternel des deux passeurs… »

Avec Arnaud Lévêque et Philippe Piau texte, chant, piano, clarinette et accordéon.

Textes Emile Joulain.

Création musicale Arnaud Lévêque. EUR.

