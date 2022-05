[Spectacle] Les Parents Viennent de Mars, les Enfants du McDo Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Spectacle] Les Parents Viennent de Mars, les Enfants du McDo Dieppe, 19 juin 2022, Dieppe. [Spectacle] Les Parents Viennent de Mars, les Enfants du McDo La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe

2022-06-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-19 La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe Seine-Maritime On adore nos enfants mais parfois “haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”…

On adore nos parents mais parfois “haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”… Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est “mais de qui a-t-il pris ?”

Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte :”c’est sûr, j’ai été adopté”. Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères! Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo est une comédie miroir de votre vie, que vous soyez enfant, parent ou grand-parent. Suivez l’histoire hilarante d’un parent souvent trop seul face à ses 2 enfants qui grandissent trop vite… ou pas assez !

Des couches jusqu’au 3eme âge, cette famille pourrait être la votre, car vous avez vécu également toutes ces situations. On adore nos enfants mais parfois “haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”…

On adore nos parents mais parfois “haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”… Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est “mais de qui a-t-il pris ?”

Lui… simon@lasireneabarbe.fr +33 6 74 41 67 83 http://lasireneabarbe.com/ On adore nos enfants mais parfois “haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”…

On adore nos parents mais parfois “haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”… Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est “mais de qui a-t-il pris ?”

Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte :”c’est sûr, j’ai été adopté”. Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères! Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo est une comédie miroir de votre vie, que vous soyez enfant, parent ou grand-parent. Suivez l’histoire hilarante d’un parent souvent trop seul face à ses 2 enfants qui grandissent trop vite… ou pas assez !

Des couches jusqu’au 3eme âge, cette famille pourrait être la votre, car vous avez vécu également toutes ces situations. La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse La Sirène à Barbe /Place Nationale Ville Dieppe lieuville La Sirène à Barbe /Place Nationale Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Spectacle] Les Parents Viennent de Mars, les Enfants du McDo Dieppe 2022-06-19 was last modified: by [Spectacle] Les Parents Viennent de Mars, les Enfants du McDo Dieppe Dieppe 19 juin 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime