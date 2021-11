Mézidon Vallée d'Auge Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Spectacle “Les ondes” Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Spectacle “Les ondes” Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, 28 janvier 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Spectacle “Les ondes”

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, le vendredi 28 janvier 2022 à 18:30

Les Nuits de la Lecture, clap de fin ! L’émission théâtrale transportable pose ses valises littéraires, loufoques et érotiques pour une soirée amoureuse. Evènement unique et éphémère, spécialement conçu par le Collectif sur le Pont pour enjailler les Lexoviens et Lexoviennes avides de sensuelles sensations livresques. Cette radio absurde mêle interviews, météo, infos, saynètes, jeux ou extraits littéraires de notre culture amoureuse.

Gratuit

NUITS DE LA LECTURE Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T18:30:00 2022-01-28T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Adresse 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge