Ancy-Dornot Ancy-Dornot 57130, Ancy-Dornot SPECTACLE – LES OISEAUX DU CONTINENT PLASTIQUE Ancy-Dornot Ancy-Dornot Catégories d’évènement: 57130

Ancy-Dornot

SPECTACLE – LES OISEAUX DU CONTINENT PLASTIQUE Ancy-Dornot, 20 novembre 2021, Ancy-Dornot. SPECTACLE – LES OISEAUX DU CONTINENT PLASTIQUE Salle Saint Louis 6 Rue de l’Abbé Jacquat Ancy-Dornot

2021-11-20 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-20 21:10:00 21:10:00 Salle Saint Louis 6 Rue de l’Abbé Jacquat

Ancy-Dornot 57130 Ancy-Dornot Cie La Cane, la Mouton? – Bretagne – Jonglerie théâtrale et engagée Pensez à réserver vos places. Pass sanitaire demandé.

Le professeur Piafart, accompagné de son guide l’explorateur Paul Raoul, revient d’une expédition sur le continent plastique. Ils y ont découvert des espèces d’oiseaux composés essentiellement de plastique, tels que le polyoréthilus à longue queue ou le silicus à tête noire, qu’ils ont dressés avec acharnement afin de les présenter lors d’une conférence d’ornithologie jonglée. Lors de cette ‘‘conférence’’, le public aura l’occasion d’observer les oiseaux en plein vol, animés par les artistes, sur fond sonore de documentaire animalier, de musique live sur loop station ou encore d’expériences décrites en direct par le Pr. Piafart. A la fois comédiens, jongleurs et parfois musiciens, les interprètes sauront transformer les massues en oiseaux, autant par la narration que part la spécificité des mouvements jonglés proposés. Notre envie première a été de transmettre une information malheureusement trop peu divulguée par les médias : celle de l’existence de ‘‘continents’’ de plastique. Il s’agit d’amas de détritus plastiques provenant à 80% des terres et des rivières, qui s’accumulent sur les océans à cause des gyres océaniques. La jonglerie étant notre discipline première, nous en avons fait l’axe majeur du spectacle. Nous y avons recherché le mouvement qui donne vie à la matière plastique. Les massues se muent en oiseaux et tracent des trajectoires planantes et aériennes. C’est ce mouvement que nous tentons d’apprivoiser. Prix libre Pensez à réserver vos places. Pass sanitaire demandé. Cie La Cane, la Mouton ?

Salle Saint Louis 6 Rue de l’Abbé Jacquat Ancy-Dornot

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 57130, Ancy-Dornot Autres Lieu Ancy-Dornot Adresse Salle Saint Louis 6 Rue de l'Abbé Jacquat Ville Ancy-Dornot lieuville Salle Saint Louis 6 Rue de l'Abbé Jacquat Ancy-Dornot