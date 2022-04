SPECTACLE : LES NUITS DE MOLIÈRE Montpellier, 18 mai 2022, Montpellier.

SPECTACLE : LES NUITS DE MOLIÈRE Montpellier

2022-05-18 14:30:00 – 2022-05-18 16:00:00

Montpellier Hérault

Amphithéâtre

Pierresvives|domaine du Département

Montpellier

18 mai 2022 ~ 14h30

~ Dans le cadre de l’exposition “Molière 2022 : de la toile à la scène” accueillie à Pierresvives jusqu’au 18 juin ~

D’un carnet de Molière, curieusement retrouvé, Jean Varela, grand saltimbanque et chef de troupe, lit et commente quelques feuillets choisis. L’auteur, dans ceux-ci, nuit après nuit, a consigné ses songes, mais également les belles rêveries qui ont orné ses insomnies. Jean nous dit : « La lecture de ces pages occupa mes heures tardives. Mais avec quel bonheur, quel rare et complet divertissement : la liberté des sujets, l’audace des jugements, tout Molière est là, dans les Nuits ».

Un de ses pairs, (il fut parfois son rival) affirmait, séjournant à Uzès : « …et nous avons des nuits plus belles que vos jours ». Coïncidence heureuse, les plus riches pages du carnet datent du passage de Molière en Languedoc

Ecoutons donc cela : on y entend celui-ci, bien sûr, rejoint par autant d’illustres contemporains que de beaux rimailleurs oubliés dont le dix-septième siècle ne fut pas avare. Tout s’enchaine : paysages, mœurs, personnages, réflexions dans une vue à vol d’oiseau dominée par un auteur-comédien de génie.

Venez donc rêver en fort bonne compagnie en ces heures où le vrai, du faux se distingue malaisément.

Public : adultes et jeunes à partir de 12 ans

Billetterie gratuite à l’accueil de Pierresvives le jour J

serviceprogrammation@herault.fr +33 4 67 67 30 00

Amphithéâtre

Pierresvives|domaine du Département

Montpellier

18 mai 2022 ~ 14h30

~ Dans le cadre de l’exposition “Molière 2022 : de la toile à la scène” accueillie à Pierresvives jusqu’au 18 juin ~

D’un carnet de Molière, curieusement retrouvé, Jean Varela, grand saltimbanque et chef de troupe, lit et commente quelques feuillets choisis. L’auteur, dans ceux-ci, nuit après nuit, a consigné ses songes, mais également les belles rêveries qui ont orné ses insomnies. Jean nous dit : « La lecture de ces pages occupa mes heures tardives. Mais avec quel bonheur, quel rare et complet divertissement : la liberté des sujets, l’audace des jugements, tout Molière est là, dans les Nuits ».

Un de ses pairs, (il fut parfois son rival) affirmait, séjournant à Uzès : « …et nous avons des nuits plus belles que vos jours ». Coïncidence heureuse, les plus riches pages du carnet datent du passage de Molière en Languedoc

Ecoutons donc cela : on y entend celui-ci, bien sûr, rejoint par autant d’illustres contemporains que de beaux rimailleurs oubliés dont le dix-septième siècle ne fut pas avare. Tout s’enchaine : paysages, mœurs, personnages, réflexions dans une vue à vol d’oiseau dominée par un auteur-comédien de génie.

Venez donc rêver en fort bonne compagnie en ces heures où le vrai, du faux se distingue malaisément.

Public : adultes et jeunes à partir de 12 ans

Billetterie gratuite à l’accueil de Pierresvives le jour J

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-20 par PIERRESVIVES