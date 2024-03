SPECTACLE LES MYSTÈRES DE L’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE CIE COLLAPS’ART Médiathèque Joseph Schaefer Bitche, mercredi 24 avril 2024.

Le Professeur Boris BOULDANOF, éminent vulgarisateur scientifique quelque peu mégalomane, et Brigitte DETERRAIN, sa doctorante de choc, s’attaquent aux mystères insondables de l’équilibre alimentaire. Dans ce nouvel opus de leur émission préférée, Kosmos Science power- Le pouvoir de la science, vous découvrirez le fonctionnement du système digestif, le rôle du foie et du pancréas, ces supers usines chimiques du corps, et peut-être quelques réponses à des questions existentielles.

Validation scientifique de Didier DESOR, Professeur émérite de l’Université de Lorraine.

Tout public dès 7 ans / 1h / Sur inscription

Dans le cadre de la manifestation départementale, Lire en fête… partout en Moselle

Programme complet https://www.calameo.com/read/0071423818dab9e19168cTout public

0 EUR.

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est contact@mediatheque-josephschaefer.fr

