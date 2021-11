La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière, Loire-Atlantique SPECTACLE “LES MOTS MAGIQUES” A LA HAYE FOUASSIERE La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière

Loire-Atlantique

SPECTACLE “LES MOTS MAGIQUES” A LA HAYE FOUASSIERE La Haie-Fouassière, 12 décembre 2021, La Haie-Fouassière. SPECTACLE “LES MOTS MAGIQUES” A LA HAYE FOUASSIERE Salle Sévria 3 Bd Bernard Verlynde La Haie-Fouassière

2021-12-12 16:00:00 – 2021-12-12 Salle Sévria 3 Bd Bernard Verlynde

La Haie-Fouassière Loire-Atlantique La Haie-Fouassière Pourquoi les mots sont magiques ? Parce qu’ils peuvent vous faire rire, parce qu’ils peuvent vous faire peur… Mais aussi vous faire amoureux ! Des comédiens complices pour un embarquement immédiat dans un monde de contes où se rencontrent un remarquable taureau du Charolais, trois lutins malicieux et le petit Chaperon rouge ! Un spectacle plein de rire, un clin d’oeil à la littérature jeunesse Spectacle familial “Les mots magiques” organisé par la bibliothèque, avec la compagnie de l’Atelier du Livre qui rêve”. Un spectacle jeune public (à partir de 4 ans), inspiré d’albums de littérature jeunesse. Réservation à partir du 16 novembre, à l’accueil de la bibliothèque bibliotheque@la-haye-fouassiere.fr +33 2 40 54 87 10 Pourquoi les mots sont magiques ? Parce qu’ils peuvent vous faire rire, parce qu’ils peuvent vous faire peur… Mais aussi vous faire amoureux ! Des comédiens complices pour un embarquement immédiat dans un monde de contes où se rencontrent un remarquable taureau du Charolais, trois lutins malicieux et le petit Chaperon rouge ! Un spectacle plein de rire, un clin d’oeil à la littérature jeunesse Salle Sévria 3 Bd Bernard Verlynde La Haie-Fouassière

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière, Loire-Atlantique Autres Lieu La Haie-Fouassière Adresse Salle Sévria 3 Bd Bernard Verlynde Ville La Haie-Fouassière lieuville Salle Sévria 3 Bd Bernard Verlynde La Haie-Fouassière