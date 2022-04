Spectacle : Les montreurs d’ombres dans leur roulotte Monein, 27 avril 2022, Monein.

Spectacle : Les montreurs d’ombres dans leur roulotte Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein

2022-04-27 – 2022-04-27 Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne

Monein Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Séances à 10h30, 14h et 15h30.

Par Les montreurs d’ombres.

Lumière tamisée, rideau rouge, musique d’ambiance : Marc et ses ombres nous transportent loin du quotidien à bord de sa roulotte réaménagée en salle de spectacle, dans un monde à part, qui fait le bonheur des petits comme des grands. Une histoire en ombre et en musique dans un cocon chaleureux chargé de souvenirs d’une vie nomade. Une invitation au voyage intime et poétique.

+33 5 59 21 21 25

