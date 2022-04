Spectacle : Les Monstrueuses Chartres, 13 mai 2022, Chartres.

Spectacle : Les Monstrueuses Chartres

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-15

Chartres Eure-et-Loir

Ella, jeune femme d’aujourd’hui, perd connaissance devant un laboratoire d’analyse médicale et se réveille dans une chambre d’hôpital en 1929. Au gré de son amnésie post-traumatique, elle parcourt le sillon emprunté par les filles et mères de sa généalogie. En traversant le XXe siècle au travers de deux continents, du Yémen à la France, Leïla Anis et Karim Hammiche livrent un récit intime des origines, haletant, victorieux, une épopée de la libération.

Mise en scène : Karim Hammiche

Texte : Leïla Anis (Lansman Editeur)

Avec Leïla Anis, Karim Hammiche.

Vendredi 13, samedi 14 mai à 20h30 et dimanche 15 mai à 17h00 au Théâtre de Poche à Chartres : Les Monstrueuses. Par la Compagnie de l’Oeil Brun.

theatre-en-pieces@wanadoo.fr +33 2 37 33 02 10

