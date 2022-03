Spectacle – Les MikMak Sisters Saint-Germain-de-Martigny Saint-Germain-de-Martigny Catégories d’évènement: Orne

Saint-Germain-de-Martigny

Spectacle – Les MikMak Sisters Saint-Germain-de-Martigny, 4 juin 2022, Saint-Germain-de-Martigny. Spectacle – Les MikMak Sisters Saint-Germain-de-Martigny

2022-06-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-04

Saint-Germain-de-Martigny Orne Saint-Germain-de-Martigny Spectacle avec les MikMak Sisters, trio de chanteuses gantées et déjantées qui revisiteront les incontournables de la chanson française. Spectacle suivi d'un apéritif dinatoire. +33 6 09 40 22 18

