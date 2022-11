Spectacle – Les Maudits Sonnants Yffiniac Yffiniac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-12-22

Côtes-d’Armor Yffiniac [Par la compagnie Transe Express] Une machine à rêver. Un carillon céleste dont la forme évolue, telle une fleur gigantesque qui s’ouvre, entraînant dans ses mouvements l’orchestre de clochistes et les acrobates suspendus.

Ce lustre musical suggère la nostalgie enfantine d’une boîte à musique et parvient à donner le vertige de la fête foraine.

Les Maudits Sonneurs paradent, chacun dans son univers, ils tenteront par quelques fanfaronnades de rendre tangible leur obsession : le temps qui passe.

Puis viendra ce moment de félicité où les Maudits se rejoignent pour sonner ensemble le carillon céleste et décoller lentement dans les airs pour rejoindre… l’éternité, l’espace d’un instant.

Entendu par plusieurs milliers de personnes sans sonorisation, il crée l’événement dans la cité.

+33 6 47 92 15 28

