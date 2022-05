SPECTACLE – LES MARIONNETTES DELL’ARTE “BOUGE ENCORE ET EN CORPS” Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE – LES MARIONNETTES DELL'ARTE "BOUGE ENCORE ET EN CORPS" place des arts Sous chapiteau pour les enfants Tomblaine

2022-05-23 14:00:00

Tomblaine Meurthe-et-Moselle L’expression corporelle est une invitation à se mettre en mouvement, à se relier à l’autre dans une temporalité, un espace corporel et scénique. Il est ici question d’accordage à l’autre, à soi, à ses émotions en nous appuyant sur notre langage corporel. Les enfants que vous verrez sur scène se réunissent chaque semaine dans le cadre d’un atelier thérapeutique durant lequel les intervenantes s’appuient sur leur spontanéité et leur créativité à partir de moments codifiés pour en assurer un fil rouge. “Et toi comment tu danses ?” comme prétexte à explorer son propre répertoire gestuel, tonique, spatial et rythmique. En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50.

