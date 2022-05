Spectacle : Les marcheurs suspendus Maslacq, 18 mai 2022, Maslacq.

Spectacle : Les marcheurs suspendus Salle des fêtes 18 rue la Carrère Maslacq

2022-05-18 11:00:00 – 2022-05-18 Salle des fêtes 18 rue la Carrère

Maslacq Pyrénées-Atlantiques Maslacq

EUR 0 Par la cie d’ici là nDans un mouvement fluide et continu, une voyageuse aux pieds nus dévoile peu à peu le contenu de ses bagages. Les frontières deviennent poreuses. Chaque personnage s’éveille, s’extirpe de sa maison-valise et s’exprime le temps d’une danse en duo avec la voyageuse. Dans un temps suspendu c’est une invitation à se déplacer vers l’ailleurs. Les marionnettes à tiges et à fils sont issues des traditions africaines et asiatiques.

+33 5 59 80 58 80

Le MIX

dernière mise à jour : 2022-05-13 par