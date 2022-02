Spectacle : Les Maîtres de l’illusion Pau, 8 octobre 2022, Pau.

Spectacle : Les Maîtres de l’illusion allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau Pau

2022-10-08 – 2022-10-08 allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

33 33 EUR Les Maîtres de l’Illusion : c’est avant tout, la rencontre des générations : le classicisme, la magie revisitée et la grande qualité des numéros, à la pointe des nouvelles technologies. Un show magique d’exception en haute définition tels qu’on les aime. Sur la même scène, 6 magiciens(nes) issus des plus prestigieuses compétitions tels que les Championnats nationaux et mondiaux vont se retrouver.

Ces Champions toutes catégories venant des 4 coins du monde sont réunis pour un voyage hors du temps… au-delà de l’impossible.

+33 5 59 80 77 44

Zenith de Pau

