Spectacle les libère-terres: performance sur sable Cléon-d’Andran Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran Catégories d’Évènement: Cléon-d'Andran

Drôme

Spectacle les libère-terres: performance sur sable Cléon-d’Andran, 28 janvier 2023, Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran. Spectacle les libère-terres: performance sur sable La bulle à trucs 655 route de Montélimar Cléon-d’Andran Drôme

2023-01-28 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-28 21:00:00 21:00:00 Cléon-d’Andran

Drôme Cléon-d’Andran Venez nombreux découvrir cet insolite spectacle sur sable, les libère-terres propose une belle performance en sable pour un conte original. labulleatrucs@gmail.com Cléon-d’Andran

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Cléon-d'Andran, Drôme Autres Lieu Cléon-d'Andran Adresse La bulle à trucs 655 route de Montélimar Cléon-d'Andran Drôme Ville Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran lieuville Cléon-d'Andran Departement Drôme

Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon-dandran-cleon-dandran/

Spectacle les libère-terres: performance sur sable Cléon-d’Andran 2023-01-28 was last modified: by Spectacle les libère-terres: performance sur sable Cléon-d’Andran Cléon-d'Andran 28 janvier 2023 Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran, Drôme Drôme La bulle à trucs 655 route de Montélimar Cléon-d'Andran Drôme

Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran Drôme