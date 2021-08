Saujon Espace Culturel du Château Charente-Maritime, Saujon Spectacle “Les Lectures buissonnières” de la Cie La vue est ailleurs Espace Culturel du Château Saujon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saujon

Spectacle “Les Lectures buissonnières” de la Cie La vue est ailleurs Espace Culturel du Château, 19 septembre 2021, Saujon. Spectacle “Les Lectures buissonnières” de la Cie La vue est ailleurs

Espace Culturel du Château, le dimanche 19 septembre à 17:00

### Printemps, été, automne, hiver. Les lectures buissonières déclinent en une série de quatre volets le thème des saisons. Par des lectures vivantes, le spectateur est invité à voyager dans les sensations et les émotions des auteurs qui nous en délivrent la sève, la gourmandise, l’intime ou le nectar. Entre romans, poésies, chansons, dialogue de films ou de théâtre, deux comédiens nous offrent une traversée vibrante, vive et espiègle au coeur des âmes saisonnières.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

