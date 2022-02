Spectacle « Les jumeaux » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Spectacle « Les jumeaux » Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay

2022-04-20

Le Puy-en-Velay Haute-Loire 7 7 EUR Marionnettes et comédiens par la Cie UNE POIGNEE D’IMAGES pour jeune public à partir de 3 ans. Il y a longtemps je suis devenu père j’ai eu des vrais jumeaux.Comme tous les enfants ils font des bêtises. Lequel est responsable ? Impossible de punir ! lemayapo@wanadoo.fr +33 4 71 09 61 50 http://www.theatredumayapo.com/ Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay

