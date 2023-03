Spectacle « les jumeaux fantaisistes » Saint-Valery-en-Caux Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Spectacle « les jumeaux fantaisistes », 18 mars 2023, Saint-Valery-en-Caux . Spectacle « les jumeaux fantaisistes » Restaurant Côté Sud Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

2023-03-18 12:00:00 – 2023-03-18 Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Rire, humour, Détente, Plumes, strass et paillettes seront au RDV. Souvent vus à la télé les Jumeaux ont plus de trente ans de carrière derrière eux, une bonne occasion de lancer votre année d’animation en venant au spectacle. Repas -Spectacle à 12h au Côté Sud.

Tarif 58€ (entrée , plat, dessert, café, apéritif, 1 verre de vin et comprend le spectacle)

Sur réservation uniquement Rire, humour, Détente, Plumes, strass et paillettes seront au RDV. Souvent vus à la télé les Jumeaux ont plus de trente ans de carrière derrière eux, une bonne occasion de lancer votre année d’animation en venant au spectacle. Repas -Spectacle à 12h au Côté Sud.

Tarif 58€ (entrée , plat, dessert, café, apéritif, 1 verre de vin et comprend le spectacle)

Sur réservation uniquement +33 6 76 00 87 97 Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Restaurant Côté Sud Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Ville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime Lieu Ville Saint-Valery-en-Caux

Spectacle « les jumeaux fantaisistes » 2023-03-18 was last modified: by Spectacle « les jumeaux fantaisistes » Saint-Valery-en-Caux 18 mars 2023 Restaurant Côté Sud Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux seine-maritime

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime