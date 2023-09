Spectacle « Les journées d’Akiko » Bibliothèque Crimée Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 10h00 à 10h30

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 4 ans. gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Un spectacle à hauteur de tout-petits en rythme et en musique.

La Compagnie Les Planches et les nuages a concocté Les journées d’Akiko,

un voyage en mots, en images et en musique qui invite les tout-petits à

la découverte des albums tendres et délicats de Komako Sakaï. Les

aventures de la petite Akiko sont racontées par la comédienne Sandrine

Brunner et rythmées par les interventions musicales de Damien Richard.

Le spectacle est suivi d’un atelier d’éveil musical (inscription nécessaire).

Pour les 2-4 ans.

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Komako Sakaï