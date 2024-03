Spectacle Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent Messas, samedi 13 avril 2024.

Spectacle Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent Messas Loiret

Un One Man Show Musical Drôle et Emouvant !

Écrit sous la forme d’une comédie musicale, le spectacle Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent raconte avec humour et musique, l’histoire familiale de l’émigration sicilienne du milieu du 20eme siècle vers l’Italie du Nord, puis vers la France. Le spectacle met en avant la réussite sociale d’un ouvrier devenu musicien professionnel et virtuose de l’harmonica.

Réservation conseillée auprès de la mairie de Messas. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Salle des fêtes

Messas 45190 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Spectacle Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent Messas a été mis à jour le 2024-03-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE