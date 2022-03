Spectacle : Les inventeurs la Villa du Temps retrouvé 14390 cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Spectacle : Les inventeurs

la Villa du Temps retrouvé 14390 cabourg, 14 mai 2022, Cabourg.

le samedi 14 mai à 19:00

_La science, la création, l’invention ! Voilà là des jeux de l’esprit amusants pour qui sait redevenir enfant…_ **Les Inventeurs** est un spectacle interactif mené par cinq comédiens interprétant des inventeurs de la Belle Époque venus présenter leurs créations pour la grande Exposition Universelle de Paris. Les travaux sur les 5 sens de ces illustres inventeurs sont très attendus. Leurs nouveaux « appareils » ou « procédés » permettent en effet d’exalter les sens de la perception : vue, ouïe, odorat, goût, et toucher. Personnages passionnés et passionnants, ils vous invitent à venir découvrir et expérimenter leurs inventions de manière ludique et surprenante, sans oublier quelques pointes d’humour ! Les Inventeurs est un spectacle interactif mené par cinq comédiens interprétant des inventeurs de la Belle Époque venus présenter leurs créations pour la grande Exposition Universelle de Paris. la Villa du Temps retrouvé 14390 cabourg 15 ave. Président Raymond Poincaré 14390 cabourg Cabourg Calvados

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

