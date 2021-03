Spectacle Les Instantanés Salle Jeanne d’Arc, 18 juin 2021-18 juin 2021, Le croisic.

Spectacle Les Instantanés

Salle Jeanne d’Arc, le vendredi 18 juin à 20:30

Philippe Hassler et Laurent Pit

Après dix ans d’existence, Les Instantanés reviennent avec

leur nouvelle recette ! Philippe Hassler, comédien et guitariste,

rejoint Laurent Pit sur scène pour former ce nouveau duo.

À part les histoires, les dialogues et les personnages, il ne

manque que vous ! Les Instantanés proposent un spectacle

entièrement improvisé à partir des sujets du public. Le public

est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle.

À chaque représentation, deux comédiens vont se livrer à

une expérience théâtrale unique. Leur but ? Vous surprendre

autant qu’ils se surprennent ! Vous en doutez ? Une seule

façon d’en avoir le coeur net : revenir.

En entrant dans la salle, le public écrit sur de petits papiers,

un mot, une phrase, ce qui lui passe par la tête, ce qu’il a

envie de voir sur scène. Une fois sur scène, Philippe Hassler et

Laurent Pit vont tirer au sort dans un bocal les écrits du public

et improviser immédiatement sans concertation préalable

des sketchs durant plus d’une heure.

« Un spectacle drôle et rythmé qui ouvre l’imaginaire du spectateur. » Midi Libre

« Un défi sans cesse renouvelé que se lancent ces jeunes artistes. Une seule

règle, place à la comédie et l’émotion. » Le Dauphiné Libéré

Tarifs :

FORMULE

D’ABONNEMENT

INDIVIDUEL

Billets ni échangeables, ni remboursables

Tarif réduit à partir de 3 spectacles

FORMULE D’ABONNEMENT INDIVIDUEL

Pour la saison 2020/2021, une formule d’abonnement

individuel est proposée à partir de l’achat simultané de 3

spectacles différents.

Cette formule permet à l’abonné, de bénéficier des tarifs

réduits des représentations (abonnement nominatif : une seule

place à tarif réduit par spectacle). Le tarif réduit s’applique

sur l’ensemble des spectacles y compris les 3 premiers.

Elle est disponible sur la programmation 2020/2021 de la salle

Jeanne d’Arc ainsi que sur celle de Théâtre en Automne, tous

spectacles confondus.

Les billets achetés, au titre de la formule ou individuellement,

ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas

d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

CARTE D’ABONNEMENT

Lors de votre abonnement, une carte d’abonné vous est

délivrée. Celle-ci vous permet de justifier de votre abonnement

et donc de bénéficier du tarif réduit (sur présentation de votre

carte d’abonné et de votre pièce d’identité).

Public

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T20:30:00 2021-06-18T06:30:00