Spectacle Les INSTANTANÉES… live ! Bouxwiller, 25 mars 2022, Bouxwiller.

Spectacle Les INSTANTANÉES… live ! Bouxwiller

2022-03-25 – 2022-03-25

Bouxwiller Bas-Rhin

Les INSTANTANÉES, format réalisé en vidéo dans différents lieux de la Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre durant la saison dernière pour garder le lien avec les spectateurs, arrivent sur le plateau du théâtre !

L’idée : le Théâtre du Marché aux Grains invite trois artistes de la région, qui n’ont jamais travaillé ensemble à se retrouver en un lieu donné pendant trois jours. Un temps de travail court, tout juste le temps pour les artistes de s’apprivoiser et de préparer une performance plutôt que d’aboutir à l’écriture d’une œuvre. Ainsi, chacune des sessions des INSTANTANÉES est unique et improvisée. Elles s’inscrivent dans le Centre de Recherche pour l’Improvisation (le C.R.I.).



Pour inaugurer ce format, la chanteuse Jeanne BARBIERI, la danseuse Claire HURPEAU et le percussionniste Étienne GRUEL se retrouvaient l’hiver dernier au théâtre Christiane Stroë. Quelques mois plus tard, Vidal BINI, Grégory DARGENT et Anthony LAGUERRE renouvelaient l’expérience à l’ancienne synagogue de Weiterswiller pour les INSTANTANÉES #2.

Si ce format était au départ prévu pour une diffusion numérique, la richesse de ces rencontres et des propositions qui ont émergé ont fait naître l’envie de remettre en jeu les artistes, en live cette fois ! Tous ont répondu présents à cette invitation à transformer l’essai. Feront-ils des émules ? C’est tout ce que nous souhaitons !

Production : Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller.

Avec le soutien de la DRAC Grand Est.

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/25-mars-2022-20h30-les-instantanees-live-bouxwiller

Ce spectacle fait partie du parcours danse : http://theaboux.eu/parcours-danse-3-spectacles/

+33 3 88 70 94 08

+33 3 88 70 94 08

