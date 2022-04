Spectacle – Les impromptues décalées Musée du vieux château – musée d’art naif, 14 mai 2022 20:00, Laval.

Nuit des musées Spectacle – Les impromptues décalées Musée du vieux château – musée d’art naif Samedi 14 mai, 18h30, 20h00

Au gré d’une déambulation fantasque et décalée, laissez-vous conter les œuvres autrement.

SPECTACLE – LES IMPROMPTUES DÉCALÉES

Compagnie des Imposteurs

18h30 et 20h

Durée : 30 mn

Tout public

L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin…), ainsi que les brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970.

http://www.musees.laval.fr

Saturday 14 May, 18:30, 20:00

L ‘Naïve Art with his big(great) representatives (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin), as well as Brazilians and those of the Eastern Europe is next(go alongside) to Peculiar Art, to concept appeared in 1970s.

A merced de un paseo caprichoso y escalofriante, déjese contar las obras de otra manera.

ESPECTÁCULO – LAS IMPROVISACIONES ESCALONADAS Compañía de los Impostores 18h30 y 20h Duración: 30 mn Todo público

Sábado 14 mayo, 18:30, 20:00

Place de la Trémoille, 53000 Laval 53000 Laval Pays de la Loire