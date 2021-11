Reims Reims Marne, Reims Spectacle : Les îles singulières Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Spectacle : Les îles singulières Reims, 7 décembre 2021, Reims. Spectacle : Les îles singulières Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims

2021-12-07 – 2021-12-10 Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine

Reims Marne Reims Marne Adaptation libre et collective du roman “Le Sel” de Jean-Baptiste Del Amo

Mise en Scène : Jonathan Mallard —-

Le sel de la vie Roman transgénérationnel autour d’une famille de Sète, Le Sel de Jean-Baptiste Del Amo est adapté par une troupe de jeunes comédiens réunis autour du metteur en scène Jonathan Mallard. Il y a Fanny, Jonas et Albin qui se retrouvent avec compagnons et compagnes chez Louise, leur mère, veuve. Présent et souvenirs qui remontent se télescopent alors. Le passé remonte à la surface dans des versions divergentes. Les récits personnels s’entremêlent, se contredisent, se concurrencent sur fond de ville-île inondée de soleil et de sel brûlant. Les Îles singulières explore ainsi la formation des identités individuelles dans le redoutable creuset familial.

—- La représentation du jeudi 9 décembre sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique. Spectacle accessible dès 14 ans.

Réservation en ligne. +33 3 26 48 49 10 https://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/iles-singulieres Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de tourisme du Grand Reims S.I.T Partagé de la MarneS.I.T Partagé de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Ville Reims lieuville Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims