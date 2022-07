Spectacle : Les Hommes Sensibles Fagnières Fagnières Catégories d’évènement: Fagnières

Spectacle : Les Hommes Sensibles

2022-07-14 17:00:00 – 2022-07-14 18:00:00

Marne Fagnières Les Hommes Sensibles – Bateau Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous. La scène est sa chambre, elle est son monde intime dont les parois sont fendues, ouvertes au public prêt à embarquer. Spectacle organisé dans le cadre du Théâtre des Routes de Furies, avec le soutien de la Mairie de Fagnières.

Tout public à partir de 5 ans. https://www.furies.fr/LES-HOMMES-SENSIBLES.html Fagnières

