Spectacle “Les histoires de Nathanaëlle:Folio le Feu Follet” L’Oscillo-théâtroscope, 22 janvier 2022, Cenon.

du samedi 22 janvier 2022 au samedi 12 mars 2022 à L’Oscillo-théâtroscope

Pièce de « Théâtre Numérique » réalisée en collaboration avec le Pixel relai Numérique. Une histoire se déroulant en simultané sur écran et sur scène. Ce spectacle sensibilise à la préservation de la nature et à son importance avec humour et poésie. A travers trois personnages, cette histoire à caractère écologique regroupe les symboles de la structure du conte classique : Folio représente la nature, Nathanaëlle symbolise la sagesse et Achette incarne le danger. Le « mea culpa » final de Achette et son retour à la raison permettent à l’enfant d’appréhender le droit à l’erreur.

5€ sur réservation

Le Théâtre Alizé monte sur la scène de l’Oscillothéâtre et propose un spectacle très jeune public.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde



