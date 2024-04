Spectacle : les histoires de l’Oncle Will, Macbeth et Roméo et Juliette Jardins du château de Gaillon Gaillon, samedi 1 juin 2024.

Spectacle : les histoires de l’Oncle Will, Macbeth et Roméo et Juliette Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 21h00 Jardins du château de Gaillon Durée 1h30, 200 places assises, possibilité d’amener son propre fauteuil.

La compagnie Les tréteaux de la Pleine Lune jouera « Les Histoires de l’Oncle Will : Mac Beth et Roméo et Juliette. Une histoire comptée de deux des plus grands classiques de William Shakespeare.

Jardins du château de Gaillon Allée de l'Hermitage, 27600 Gaillon Gaillon 27600 Eure Normandie 02 32 53 08 25 A proximité de Vernon, Giverny et les Andelys

©Marion Maureille