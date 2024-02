Spectacle Les herbes hautes Rue de l’Écusson Josselin, samedi 2 mars 2024.

Elle est écrivaine. Il est pianiste. Ils se sont connus autrefois. Dans l’enfance et l’adolescence. Et puis leurs chemins se sont éloignés. Séparés. Ils se retrouvent maintenant dans une maison au bord de la mer… Que vont-ils faire maintenant ? Ils essaient de trouver les mots pour se raconter, des mots qui vont ouvrir une brèche, une issue, mais pas là où on les attendait. Par La Compagnie Les herbes sauvages. A 20h30. .

Rue de l’Écusson Centre culturel L’Ecusson

Josselin 56120 Morbihan Bretagne

