Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime Découvrez “Les habits du dimanche” de la Compagnie du Piano à Pouces pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Babibou ne veut pas s’habiller !

Maman s’obstine à lui mettre des habits qui piquent, qui grattent, qui serrent, qui ne sentent pas bon ! Du vocabulaire simple et coloré, un spectacle visuel et musical où l’on finit par pouvoir toucher, serrer, caresser, cajoler avec une découverte tactile sur un immense tapis de découverte. Date : le mercredi 1er décembre à 10h et à 11h15.

Lieu : Médiathèque municipale, Gonfreville-l’Orcher

