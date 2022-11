Spectacle « Les Grielings », par la compagnie Sonjévéyés Coutances, 22 décembre 2022, Coutances.

Spectacle « Les Grielings », par la compagnie Sonjévéyés

Centre-ville Coutances Manche

2022-12-22 15:00:00 – 2022-12-22

Coutances

Manche

Déambulation à 15h, 16h30 et 18h.

Farceurs, touchants et surtout gaffeurs, qu’ils jonglent ou qu’ils dansent, ils provoquent des situations rocambolesques ! Ces personnages clownesques interpellent les passants et viennent à leur rencontre avec fantaisie et complicité. Les espaces publiques et le mobilier urbain deviennent prétextes au jeu. Suivez-les et laissez-vous happer par leurs doucereuses facéties… Un spectacle familial visuel et plein d’humour en interaction permanente !

Coutances

