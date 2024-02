Spectacle « Les Grands-Mères » Lorris, samedi 17 février 2024.

Spectacle « Les Grands-Mères » à la bibliothèque à partir de 5 ans, tout public. « On a un lien particulier avec sa grand-mère, unique, fort, même si on le sait éphémère. Elles peuvent être autoritaires, sages, impertinentes, fantaisistes, sévères. A travers des contes traditionnels et des anecdotes, les grands-mères seront présentées sous quelques-unes de leurs multiples facettes. Et tout cela en musique ! Places limitées, réservations recommandées.0 EUR.

24 Place du Mail

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire bibliotheque@lorris.fr

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17



