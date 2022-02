Spectacle – Les goguettes Langueux, 26 mars 2022, Langueux.

Spectacle – Les goguettes Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26 22:30:00 Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand

Langueux Côtes d’Armor Langueux

[CHANSON HUMORISTIQUE]

De grands tubes aux paroles revisitées pour une revue de presse menée tambours battants -et avec piano- par ce trio/quatuor savoureux de chansonniers. Tels des archers qui décochent leurs flèches sans trembler, ils lâchent leurs traits d’humour imparable, mais jamais méchant, sur l’actualité passée à la moulinette de l’impertinence. Le tout servi par une mise en scène originale et fantaisiste à la mécanique de précision et vous avez un spectacle qui fait mouche à tous les coups !

A partir de 12 ans

legrandpre@mairie-langueux.fr +33 2 96 52 60 60 https://www.legrandpre.info/saison-culturelle/

Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux

