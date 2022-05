Spectacle “Les frères Pérez” – Cie Tempo Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Spectacle “Les frères Pérez” – Cie Tempo Chauffailles, 20 mai 2022, Chauffailles. Spectacle “Les frères Pérez” – Cie Tempo Chapiteau A côté de la piscine Chauffailles

2022-05-20 – 2022-05-20 Chapiteau A côté de la piscine

La Compagnie Tempo présente les 20 et 22 mai son incontournable spectacle de comédie cirque "les frères Pérez" sous chapiteau. Un spectacle croustillant à savourer en famille. Pendant 1 heure, le public plongera dans l'histoire vertigineuse de la famille des Pérez entre acrobaties, clowneries et musique live. Les 2 frères sont originaires d'Espagne, où ils grandissent dans le cirque familial… Ambitieux, Pablo part à l'étranger se produire à Las Vegas. Mais il doit revenir d'urgence prêter main forte à son petit frère Antonio, qui a fait sombrer le cirque familial dans un chaos géant !
10 EUR
contact@compagnietempo.com
http://www.compagnietempo.com/les-freres-perez/

