Une balade littéraire et musicale. Des êtres et des destins exceptionnels. SAMEDI 20 NOVEMBRE à 19H ATELIER JANUSZ KORCZAK 14 rue du Chevalier de la Barre, 92130 Issy les Moulineaux Entrée : 9€ jeune / 11€ Réservation : 01 41 23 86 10 / 06 71 22 28 18 [atelierjanuszkorczak@ville-issy.fr](mailto:atelierjanuszkorczak@ville-issy.fr) En transport : Ligne 12 Mairie d’Issy (7mn) Durée : 1h00 / Tout public à partir de 12 ans /

Récit en musique D’après « Récits de la Kolyma » (La médaille d’or), de Varlam Chalamov Adaptation et direction artistique : Isabelle Hurtin Création musicale : Bruno Bisaro Atelier Janusz Korczak 14 Rue du Chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

