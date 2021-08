La Flotte Musée du Platin Charente-Maritime, La Flotte Spectacle : « Les filles du port » – Théâtre de l’Alchimiste Musée du Platin La Flotte Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le dimanche 19 septembre à 15:00

### Réflexions en musique, textes et chansons de femmes de marins (épouses, mères, fiancées, filles d’un soir) celles qui ont tant de raisons d’en vouloir à la mer. Accompagnées au saxo et à l’accordéon, ces filles du port vous feront redécouvrir les chants de marins et les mélodies de ceux qui ont tant attendu ceux qui ne sont jamais revenus. Textes : Victor Hugo, Jacques Prévert, Louis Poterat, Barbara, Michel Tonnerre, Renaud, Bernard Dimey, Henri Bataille, Adamo. Musiques : Vincent Scotto, Dino Olivieri, Antonio Parera, Barbara, Renaud, Michel Tonnerre, Beau dommage, Alain Souchon.

Gratuit. Réservation obligatoire.

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

