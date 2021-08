SPECTACLE LES FICELLES DE L’ART Commercy, 11 septembre 2021, Commercy.

SPECTACLE LES FICELLES DE L’ART 2021-09-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-11 23:00:00 23:00:00 Salle des Tilleuls Rue de la Pocherie

Commercy Meuse Commercy

C’est bientôt la rentrée, et avec elle le démarrage de la nouvelle saison !

Pour faciliter votre retour au cinéma et aux spectacles, nous vous proposons un premier

rendez-vous lors du Forum des associations, au gymnase du Marlat le samedi 4 septembre :

vous pourrez y retirer en toute tranquillité votre carte OMA 2021-2022. (NB : si vous aviez

acheté la carte de la saison dernière, il vous suffira de l’échanger gratuitement contre la

nouvelle). Nous vous remettrons à cette occasion notre programme.

La présentation de la saison – LE rendez-vous d’automne incontournable et maintenant

traditionnel de l’OMA – aura lieu le samedi 11 septembre à la salle Les Tilleuls, à 20 h.

L’équipe de l’OMA vous y attend pour vous parler en détail des nombreux évènements qui

vont marquer l’aventure commune qui sera la nôtre jusqu’au mois de juin.

En seconde partie de soirée, nous aurons le grand plaisir de recevoir la Compagnie Mamaille

avec Les Ficelles de l’art , un solo imaginé et interprété par Hélène Géhin. Imaginez une

conférencière qui cherche à dévoiler au public l’art de l’acteur et l’histoire du théâtre en

reprenant la démarche des tutoriels si fréquents pour tous les sujets que l’on trouve à foison

sur internet… La démonstration vire rapidement à l’absurde, et l’humour contamine le sérieux

de la spécialiste autoproclamée, tout comme le public d’ailleurs.

Dans l’attente impatiente de vous retrouver et de partager avec vous ce moment théâtral

décalé, bien cordialement

L’équipe de l’OMA

omareservation@gmail.com +33 3 29 91 23 88 https://www.omacommercy.fr/

OMA

dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS