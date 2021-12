Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Spectacle – Les Feux de l’été Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Spectacle – Les Feux de l’été Pléneuf-Val-André, 15 janvier 2022, Pléneuf-Val-André. Spectacle – Les Feux de l’été Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André

2022-01-15 – 2022-01-16 Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Spectacle « Les Feux de l’été », par la Compagnie d’Yvias, proposé par l’Amicale des Employés communaux.

Samedi 15 janvier à 20 h 30 et dimanche 16 janvier à 15 h. C’est le mois de juillet. Exceptionnellement Jean-Pierre et Véro ne sortent pas le camping-car. Il fait beau, c’est le 14, ils décident de recevoir leurs amis. Véro revient des courses en catastrophe. Jean-Pierre doit s’occuper du jardin et du barbecue. Il est 19 h : derniers préparatifs, discussions existentielles, invités diversement appréciés, problème d’intendance,… Seront-ils prêts à l’heure ? Renseignements par téléphone auprès de la Compagnie d’Yvias. lacompagniedyvias@gmail.com +33 6 33 44 56 21 Spectacle « Les Feux de l’été », par la Compagnie d’Yvias, proposé par l’Amicale des Employés communaux.

Samedi 15 janvier à 20 h 30 et dimanche 16 janvier à 15 h. C’est le mois de juillet. Exceptionnellement Jean-Pierre et Véro ne sortent pas le camping-car. Il fait beau, c’est le 14, ils décident de recevoir leurs amis. Véro revient des courses en catastrophe. Jean-Pierre doit s’occuper du jardin et du barbecue. Il est 19 h : derniers préparatifs, discussions existentielles, invités diversement appréciés, problème d’intendance,… Seront-ils prêts à l’heure ? Renseignements par téléphone auprès de la Compagnie d’Yvias. Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Ville Pléneuf-Val-André lieuville Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André