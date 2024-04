Spectacle Les Feuilles du temps Parc de la Fosse-Maussoin Clichy-sous-Bois, samedi 1 juin 2024.

Spectacle Les Feuilles du temps Le temps d’un week-end, éveillez vos sens en participant à un spectacle déambulatoire et ouvrez grands vos yeux, vos oreilles et votre nez. 1 et 2 juin Parc de la Fosse-Maussoin Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, éveillez vos sens en participant à un spectacle déambulatoire et ouvrez grands vos yeux, vos oreilles et votre nez.

Le toucher sera également sollicité durant ce parcours sensoriel.

La finalité sera un plaisir du goût !

Parc de la Fosse-Maussoin Allée de la Chapelle 93014 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0625628848 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Issu du vestige de la Forêt de Bondy, ce parc offre aux habitants un nouvel espace vert de 24 hectares au cœur de la ville. Propice à la détente, aux loisirs et à l’évasion, ce site est classé Natura 2000 par l’Europe. Ligne Express 100 : arrêt « Avenue Ladrette »

Lignes 602 / 603 : arrêt « Le Temple »

Ligne 603 : arrêt « Chêne pointu »

T4 / arrêt « Léon Blum » interconnexion ligne Express 100

T4 / arrêt « Romain Rolland » interconnexion ligne 603

