Spectacle : Les fantômes sont des choses qui arrivent

Spectacle : Les fantômes sont des choses qui arrivent, 21 août 2022, . Spectacle : Les fantômes sont des choses qui arrivent



2022-08-21 20:30:00 – 2022-08-21 22:00:00 Y croire ou ne pas y croire ? Là n’est pas la question. Marthe Vassalo propose d’écouter, tout simplement, les histoires de ceux qui rapportent avoir rencontré des fantômes : comme des expériences humaines où se dessine le monde des vivants. Les fantômes font partie de toutes les cultures ou presque, ils en reflètent la diversité. Chassez-les par la porte, ils reviendront par la fenêtre. Un spectacle en récits et chansons, chaleureux et émouvant, qui fait corps avec le lieu qui l’accueille. Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

A partie de 10 ans Y croire ou ne pas y croire ? Là n’est pas la question. Marthe Vassalo propose d’écouter, tout simplement, les histoires de ceux qui rapportent avoir rencontré des fantômes : comme des expériences humaines où se dessine le monde des vivants. Les fantômes font partie de toutes les cultures ou presque, ils en reflètent la diversité. Chassez-les par la porte, ils reviendront par la fenêtre. Un spectacle en récits et chansons, chaleureux et émouvant, qui fait corps avec le lieu qui l’accueille. Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

A partie de 10 ans dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville