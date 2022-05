Spectacle | Les fantômes sont des choses qui arrivent

Spectacle | Les fantômes sont des choses qui arrivent, 22 juillet 2022, . Spectacle | Les fantômes sont des choses qui arrivent

2022-07-22 – 2022-07-22 Animation à l’abbaye de Bon-Repos

En lien avec l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite Spectacle de Marthe VASSALO

Y croire ou ne pas y croire ? Là n’est pas la question. Marthe VASSALO

propose d’écouter, tout simplement les histoires de ceux qui rapportent avoir

rencontré des fantômes : comme des expériences humaines où se dessine le

monde des vivants. Un spectacle en récits et chansons, chaleureux et

émouvant, qui fait corps avec le lieu qui l’accueille. À partir de 10 ans / Durée 1h30

Adulte : 10 € – Enfant : 5 € Réservations conseillées auprès de l’abbaye. Org. Abbaye de Bon-Repos Animation à l’abbaye de Bon-Repos

