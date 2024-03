Spectacle les Fantasticks Sainte-Marie-aux-Mines, vendredi 12 avril 2024.

L’Opéra du Rhin proposera un nouveau spectacle au Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines le 12 Avril 2024.

Ce spectacle sera intitulé « Les Fantasticks »

Librement inspirée d’une pièce d’Edmond Rostand, la comédie musicale The Fantasticks détient le record absolu de longévité, avec près de quarante-deux années passées à l’affiche du même théâtre new-yorkais. Son histoire rocambolesque, à mi-chemin entre Roméo et Juliette et Così fan tutte, et ses titres à succès comme » Try to Remember « , devenu un standard du répertoire américain (et un tube publicitaire), en ont fait une œuvre phare de l’Off-Broadway. Elle est interprétée en version française par les artistes de l’Opéra Studio dans un spectacle pour petits et grands de Myriam Marzouki, présenté en tournée régionale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12 22:15:00

rue Osmont

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@valdargent.com

