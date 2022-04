Spectacle: Les Fables de mon Moulin, Voyage au Pays des Géants Musée du Château de Flers, 14 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

**Pour la Nuit des Musées, samedi 14 mai, le musée du Château de Flers vous emmène au Pays des Géants dans une balade musicale et contée.** _Spectacle en déambulation tout public_ _Deux représentations à 16h30 et 18h30, sans réservation._ _Durée 40 min._ En lien avec l’exposition “Les Moulins de mon Coeur”, le musée du Château de Flers vous propose une balade contée et en musique à la découverte des Géants que sont les moulins qui peuplaient autrefois notre région. En déambulant dans les salles et la cour du château, partez en voyage dans les contes merveilleux et musicaux de Stéphanie Jancar. Le musée du Château de Flers est ouvert de 16h à 20h30, l’occasion de visiter l’exposition “Les Moulins de Mon Coeur”. Pour tout savoir sur les moulins et même en visiter l’intérieur grâce à un casque de réalité virtuelle! Plus d’infos ici :[[https://openagenda.com/agendas/77281150/events/49953036](https://openagenda.com/agendas/77281150/events/49953036)](https://openagenda.com/agendas/77281150/events/49953036)

Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Château Nord



2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T20:30:00