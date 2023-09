Spectacle : Les fables de La Fontaine Salle Colonne Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 16h00 à 16h45

Le dimanche 15 octobre 2023

de 11h30 à 12h15

Le dimanche 15 octobre 2023

de 10h00 à 10h45

.Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

Tout Public : 15€

Tarif Réduit : 10€

Des fables mythiques associées à un orchestre historique !

Nul ne peut les ignorer ! Elles font partie de l’inconscient collectif en raison de la sagesse malicieuse de leur propos et de la rigueur intemporelle de leur style classique. Les fables de Monsieur de La fontaine et ses personnages prennent vie devant vous grâce à l’alliance du texte et de la musique.

Elles ont inspiré nombre de compositeurs et compositrices à travers les siècles. Ainsi vous voyagerez au gré des styles et des époques dans un monde tour à tour farceur et poétique.

Riche occasion pour découvrir toutes les couleurs des instruments de notre orchestre : claviers, bois, cordes et percussions.

Programme : Le lièvre et la tortue, Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi, L’amour et la folie, L’âne et le petit chien…

Sur des musiques de :M. GASTINEL*, G. GASTINEL*, POULENC, THYS

En partenariat avec la classe de Composition d’Olivier CALMEL, du Conservatoire Paul Dukas (Paris 12) et les étudiants :DES BOSCS*, DOHERTY*, SUN*, TREILLE*

*Créations

Durée : 45 minutes (sans entracte)

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

Contact : http://www.orchestrecolonne.fr/agenda/saison-2023-24/spectacle/les-fables-de-la-fontaine/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne/ https://www.facebook.com/orchestrecolonne/ https://orchestrecolonne.mapado.com/event/210568-spectacle-les-fables-de-la-fontaine?eventDate=873615

Orchestre Colonne